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Польша намерена в сентябре начать строительство ограждения на границе с Украиной и Беларусью, чтобы остановить миграцию кабанов, распространяющих вирус африканской чумы свиней.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля.

 «Во время постоянного комитета (Совета министров) будет рассмотрена резолюция по делу программы строительства забора. Прорабатывается закон. Мы предполагаем, что в сентябре должно начаться строительство», - сказал глава ведомства.

Стоимость построения ограждения оценивается в примерно 300 млн злотых (71 млн евро). Это будет забор с соответствующей сеткой высотой до двух метров, закрепленный на глубине примерно полметра. Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно тысяча километров). Инвестицию хотят завершить в течение 3-4 лет. Прежде всего забор будут устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.

 
ForUm

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