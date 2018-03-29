Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который скрывается от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, лишили всех средств связи, поскольку он нарушил письменное обязательство от 2017 года не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Министерство связи Эквадора.

«Высылки российских дипломатов являются плохим примером дипломатии. Это произошло спустя 12 часов после одного из худших пожаров в постсоветской истории, в результате которого погибло не менее 64 человек», - написал Ассанж в Twitter.

Также то, что США выслали в три раза больше дипломатов, чем Великобритания, по мнению Ассанжа, поддерживает версию Кремля о существовании против России заговора, во главе которого стоит США.

«Более того, хотя Тереза Мэй считает, что российское государство является главным подозреваемым, до сих пор доказательства не предоставлены и ОЗХО еще не сделала никакого независимого подтверждения вины Кремля», - написал Ассанж.

В августе 2012 года Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище. С тех пор он живет на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США.

Напомним, на сегодняшний день о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 28 стран мира.

В настоящее время только четыре страны ЕС не применили санкции в РФ из-за отравления Сергея Скрипаля.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция и Словения не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.