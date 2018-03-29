Если Назар Холодницкий уйдет с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вся работа НАБУ остановится. Такое мнение высказал народный депутат Антон Геращенко в эфире 112 Украина.

Он пояснил, что согласно закону об антикоррупционной прокуратуре глава САП Назар Холодницкий – единственный, кто может поручать прокурорам рассматривать дела НАБУ. Таким образом, без него все дела НАБУ будут просто ждать, пока появится новый антикоррупционный прокурор.

«Выбор нового главы САП может занять месяцы. А в условиях подготовки к выборам и той политической истерии, которая есть, этот процесс может быть вообще заблокирован. Поэтому это – еще одна проблема, с которой может столкнуться борьба с коррупцией в Украине», - заявил Геращенко.

Что касается записей, полученных с прослушивающих устройств в кабинете Холодницкого, то их пока рано комментировать – стоит дождаться результатов экспертизы, уверен Геращенко.

Ранее СМИ сообщили, что Холодницкий может подать в отставку, однако в САП опровергли эту информацию.

Сам Холодницкий заявил, что по поводу его отставки была организована «сбалансированная медийная акция».