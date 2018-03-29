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За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных, применив при этом запрещенное минскоми договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по позициям в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП – по укреплениям у Павлополя и Гнутово. Также 82 мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песок. Из гранатометов различных систем обстреляны позиции у Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песок. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям неподалеку Марьинки, а из  стрелкового оружия – в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

На луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

В результате вражеского огня украинские военные не пострадали.
ForUm

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