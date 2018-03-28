В зоне АТО на Донбассе подстрелили известного наемника «ДНР» из Сербии Деяна Берича.
«Всем привет от Деки. Пока он в местах, где интернет не «живет». Немного вчера повредили на нем броник, но с ним все ок. Несколько дней будет отсыпаться», — написал в соцсети пособник террористов Алексей Гальцев.
Как сообщал ForUm, в декабре 2017 на донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов во главе с Деяном Беричем, позывной «Деки».
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