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В зоне АТО на Донбассе подстрелили известного наемника «ДНР» из Сербии Деяна Берича.

«Всем привет от Деки. Пока он в местах, где интернет не «живет». Немного вчера повредили на нем броник, но с ним все ок. Несколько дней будет отсыпаться», — написал в соцсети пособник террористов Алексей Гальцев.

Как сообщал ForUm, в декабре 2017 на донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов во главе с Деяном Беричем, позывной «Деки».
ForUm

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