По информации разведки штаба АТО, на донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов во главе с Деяном Беричем, позывной «Деки».

По данным штаба, он неоднократно приезжал на Донбасс с целью наживы, воюя на стороне боевиков против Вооруженных сил Украины.

«Сербские наемники российских грязные деньги намерены убивать украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения и совершать провокации против гражданских жителей прифронтовых населенных пунктов», - заявили в штабе.

Напомним, МИД Сербии обвинил украинского посла в стране Александра Александровича в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.

Александрович в интервью Balkan Insight заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, в рядах незаконных вооруженных формирований «ЛНР» с начала АТО воевали более трех сотен граждан Сербии.