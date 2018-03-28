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Похолодание, которое уже зашло в Украину, удержится еще и в четверг, 29 марта.

Ночью ожидается 0-5 мороза, на севере и северо-востоке местами -6-12 градусов, в южной части 0-3 тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В течение дня температура воздуха будет низковатой: на севере +1 - + 4. В большинстве областей + 2 + 6 градусов. На юге + 5 + 11 градусов», - написала она в Facebook.

Также возможны осадки – дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве 29-го марта погода будет некомфортной: ночью -1-4 градусов, днем ​​+1 + 3.

Ближайшей ночью и утром в столице пройдет небольшой мокрый снег, днем ​​в четверг – перерыв, вечером – опять сыро, незначительные осадки.

«С пятницы температура воздуха начнет повышаться. Однако этот приятный метеофакт несколько развеет порывистый, до штормового, восточный и северо-восточный ветер, а также периодические дожди», - отметила синоптик.

По предварительным прогнозам, 1 апреля, на Вербное воскресенье в Киеве пройдет хороший дождь.
ForUm

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