Новоизбранный глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул заявил, что не знаком с Президентом Петром Порошенко и никогда лично с ним не общался.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности слухи о том, что он близкий к президенту человек и на посту главы НАПК может выполнять «заказ» Администрации Главы государства, сообщает «Украинская правда».

«Что такое человек, близкий к Администрации Президента?» - спросил в свою очередь Мангул.

На уточняющий вопрос, встречался ли он с Порошенко, руководитель Нацагентства ответил: «Лично с Петром Порошенко я не знаком и не общался. Единственные встречи были, когда я работал в Министерстве экономики и господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия... А потом уже были несколько совместных совещаний, которые он проводил как Президент, а я был как глава райгосадминистрации».

«Поэтому может я вас разочарую. Не знаком лично с Президентом Украины», - добавил Мангул.

Также он отметил, что никогда не работал с первым заместителем руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Президента Алексей Горащенковим, о связи которого с экс-главой НАПК Наталья Корчак сообщала ранее экс-сотрудница агентства Анна Соломатина.

По словам Мангула, он не может прокомментировать информацию о том, что он «ставленник президента», поскольку ни с кем из Администрации президента не имеет контактов.

Как сообщалось, главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на 2 года избран член НАПК Александр Мангул.