Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран Александр Мангул. «За» проголосовали 4 члена НАПК, передает 112 Украина.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов Нацагентства избрала Мангула членом НАПК в декабре 2017 года.

Как известно, срок полномочий Натальи Корчак на посту председателя НАПК закончился 28 марта 2018 года. 27 марта она заявила о намерении уйти в отставку.

Корчак занимала должность председателя НАПК в течение двух лет – с 28 марта 2016 года. Она была одним из первых трех членов нового агентства, выбранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015 года.