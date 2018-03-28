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Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран Александр Мангул. «За» проголосовали 4 члена НАПК, передает 112 Украина.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов Нацагентства избрала Мангула членом НАПК в декабре 2017 года.

Как известно, срок полномочий Натальи Корчак на посту председателя НАПК закончился 28 марта 2018 года. 27 марта она заявила о намерении уйти в отставку.

Корчак занимала должность председателя НАПК в течение двух лет – с 28 марта 2016 года. Она была одним из первых трех членов нового агентства, выбранных конкурсной комиссией и утвержденных Кабмином на заседании 11 декабря 2015 года.
ForUm

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