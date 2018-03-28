В период с 21 по 27 марта прокуратурами различных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачены 24 факта получения неправомерной выгоды. Об этом на своей странице сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, за указанный период из незаконного использования было возвращено в собственность государства и территориальных общин 1440 га земель общей стоимостью более 2,9 млн грн. Среди них - земли государственной и коммунальной собственности, обороны, лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и прибрежной защитной полосы.

Над их возвращением поработали прокуратуры Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областей и Военная прокуратура Центрального региона Украины. Судебные инстанции уже приняли решение об их законного статуса благодаря настойчивости представителей прокуратуры.

Также, по информации Лысенко, была проведена масштабная работа по возвращению государству и территориальным общинам иного имущества и средств на сумму почти 16 млн грн. В поддержку позиции прокуратуры в судах были приняты и выполнены решения по возврату задолженности за арендную плату, Пенсионному фонду, в сфере инновационного кредитования и образования. В этом направлении деятельности отличились прокуратуры Волынской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Херсонской, Черниговской, Тернопольской областей и Военная прокуратура Центрального региона Украины.

Он также отметил, что рекордное количество зафиксированных коррупционных преступлений за последнюю неделю свидетельствует о «рискованной и бездумной храбрости» наших граждан, которые надеются, что наказание их обойдет.

Прокуратурами различных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства разоблачены 24 факта получения неправомерной выгоды.

Среди задержанных взяточников - медики, архитекторы, предприниматели, военнослужащие, полицейские, юрист, чиновники органов местного самоуправления, государственных учреждений, педагоги, пограничник и даже председатель гаражного кооператива. Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах - от 2800 грн до 800 тыс. грн.