Сегодня, 28 марта, в 13:20 вблизи Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, в результате взрыва неизвестного предмета получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области Анатолий Красноперов.
Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС.
Пострадавший спасатель доставлен в больницу Авдеевки с диагнозом: перелом двух пальцев правой руки и контузия. Сейчас состояние Красноперова стабильное.
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