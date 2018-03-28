также в разделеПроисшествия
На Тернопольщине сошли с рельсов два вагона пригородного поезда 60
За сутки боевики 32 раза обстреляли украинских военных, потерь нет 27
В Николаеве мать выбросила в реку 9-месячного сына 76
Сутки в АТО: Почти полсотни обстрелов, пострадавших нет 34
Гибель двухлетней девочки на Черниговщине: полиция не подтверждает изнасилование 59
С начала АТО погибли 212 бойцов Нацгвардии 33
На Львовщине в ДТП погиб военный комиссар 54
Сутки в зоне АТО: 44 обстрела, погиб один военный 36
На Львовщине горело историческое здание 52
Боевики резко увеличили количество обстрелов 129
В зоне АТО в результате взрыва боеприпасов погиб военный, еще один – ранен 72
На Харьковщине над воинской частью обнаружили беспилотник 92
Боевики обстреляли из минометов Авдеевку 55
Из-за аварии прекращена подача воды на оккупированную Луганщину 42
С начала АТО погибли 2383 украинских военных 67
В Одессе застрелился 19-летний курсант 60
Военные в зоне АТО задержали боевика 209
В Черновцах горит транспортный колледж 71

Сегодня, 28 марта, в 13:20 вблизи Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, в результате взрыва неизвестного предмета получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области Анатолий Красноперов.

Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС.

Пострадавший спасатель доставлен в больницу Авдеевки с диагнозом: перелом двух пальцев правой руки и контузия. Сейчас состояние Красноперова стабильное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги