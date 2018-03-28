Сегодня, 28 марта, в 13:20 вблизи Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, в результате взрыва неизвестного предмета получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области Анатолий Красноперов.

Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС.

Пострадавший спасатель доставлен в больницу Авдеевки с диагнозом: перелом двух пальцев правой руки и контузия. Сейчас состояние Красноперова стабильное.