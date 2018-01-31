Германия разрешила реализацию проекта «Северный поток-2» в ее территориальных водах и сухопутной части в районе Любмина. Об этом сообщает на официальном сайте проекта Nord Stream 2.

«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток–2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

«Полученное разрешение – результат масштабного планирования и общественных обсуждений. Nord Stream 2 осознает свою ответственность за сохранение этой чувствительной экосистемы и учитывает все особенности на стадии планирования. Кроме того, мы принимаем во внимание интересы всех затрагиваемых сторон, таких, как, судоходство и туризм», - заявил менеджер по получению разрешений в Германии, Nord Stream 2 AG Йенс Ланге.

Напомним, в конце ноября 2017 года Дания запретила прохождение российского газопровода «Северный поток- 2» через свои территориальные воды.

Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что задачей «Нафтогаза» на 2018 год является остановка реализации проекта «Северный поток-2» путем реформирования украинской ГТС.