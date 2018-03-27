Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел материалы по целенаправленной деятельности в ущерб стране 13 российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Циничная химическая атака в Солсбери (Великобритания) является дерзким преступлением российских спецслужб, которые сознательно применяют в Европе апробированные в течение последних четырех лет в Украине террористические методы запугивания мирного населения. Служба безопасности Украины направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы по целенаправленной деятельности в ущерб нашей стране 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории», - заявили в спецслужбе.
«СБУ и в дальнейшем продолжит активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений, которые угрожают всему цивилизованному миру», - заверили в СБУ.
Как сообщал ForUm, 26 марта Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
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