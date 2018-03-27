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Оболонский райсуд Киева в одиннадцатый раз перенес заседание по делу о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем из-за неявки его адвокатов.

В начале заседания председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что в суд поступило сообщение от адвокатов Януковича о пребывании в заграничных командировках. В связи с этим судья объявил перерыв в заседании до 10:00 4 апреля, передает УНИАН.

Девятко заявил, что это уже одиннадцатый раз, когда заседание переносится из-за неявки адвокатов Януковича.

При этом он добавил, что не может лишить обвиняемого права на защиту и поэтому объявляет перерыв. «Таким образом сторона защиты пропустит уже 11 судебных заседаний. Вместе с тем для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича суд вынужден объявить перерыв до 4 апреля», - сказал судья.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко заявил, что такое поведение адвокатов свидетельствует о неуважении к суду и попросил суд объявить им предупреждение.

Напомним, 21 марта в суде было согласовано со сторонами процесса, что на заседаниях 27-29 марта будут допрошены 12 свидетелей стороны защиты, в частности, бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-командующий ВМС Украины Юрий Ильин.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. 29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.
 
ForUm

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