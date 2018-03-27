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В следственном комитете России подтвердили, что многие двери в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками. Об этом заявил глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По его словам, сигнализация в торговом центре не работала, а охранник не стал включать «тревожную кнопку» после возгорания, его поведению следствие «не может дать разумного объяснения».

«То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала», - констатировал глава следкома. Кроме того, многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

Он отметил, что следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.
ForUm

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