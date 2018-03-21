Оболонский районный суд Киева решил допросить по видеоконференцсвязи бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра обороны Павла Лебедева как свидетелей по делу экс-президента Виктора Януковича 27-29 марта. Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.

Он частично удовлетворил ходатайство защиты Януковича о допросе по видеосвязи 5 свидетелей из России, а именно Азарова, Лебедева, экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка, начальника охраны и личного охранника Януковича Константина Кобзаря и Сергея Бернацкого.

Суд разрешил их допросить, но указал, что запрещает обращаться к компетентным органам РФ с международно-правовым поручением для организации допроса.

Суд постановил, что адвокаты самостоятельно могут организовать видеосвязь для допроса указанных свидетелей.

Согласно решению суда, допросы свидетелей будут проведены 27, 28 и 29 марта.

При этом адвокат Виталий Сердюк и другие защитники Януковича попросили перенести допросы на другие даты, так как в этот период они намерен отбыть в Германию.

По словам адвокатов, там запланированы встречи с международными правозащитными организациями для предоставления доказательств якобы преследования защитников Януковича со стороны украинской власти.

Судья Девятко решил на данный момент не принимать решение о переносе даты допроса.

Как сообщал ForUm, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров просил Оболонский районный суд Киева допросить его на судебном заседании по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича с помощью видеоконференции.