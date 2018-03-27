Газете Sun удалось выяснить новые подробности дела об отравлении бывшего британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В день, когда Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в парке Солсбери, GPS на их телефонах был отключен на протяжении около четырех часов, передает Русская служба Би-би-си.



Sun цитирует предположения, ранее прозвучавшие в других британских газетах, о том, что такие действия могли позволить Скрипалю с дочерью провести какую-то секретную встречу в неизвестном пока месте.

Пресс-секретарь Скотленд-Ярда отказалась обсуждать с изданием эту информацию, уточнив, что не может комментировать ход расследования.

На сегодняшний день известно, что Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын Сергея в 09:15, а в 13:30 оставили машину на парковке в Солсбери, после чего отправились в паб и ресторан. Их обнаружили на скамейке в центре города в 15:35.

Известно также, что операторы мобильной связи предоставили следователям все имевшиеся у них данные тысяч телефонных номеров, использовавшихся в Солсбери в день происшествия и в предыдущие дни.

Газета не сочла возможным делать какие-то выводы из полученной информации об отключенной навигации на телефонах Скрипалей.

Как сообщал ForUm, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.