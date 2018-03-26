Полиция Косово задержала 26 марта в этнически разделенном городе Митровица главу офиса правительства Сербии по Косово Марко Джурича, который въехал на территорию страны, несмотря на запрет правительства в Приштине. Во время задержания полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу этнических сербов, которые протестовали против ареста, передает Радио Свобода.

Представитель полиции Баки Келани заявил, что Джурича доставят в столицу Косово Приштину. Перед тем полиция сообщила, что направила подкрепление на север Косово, чтобы остановить въезд Джурича и других сербских чиновников в страну.

Президент Сербии Аелександр Вучич после сообщений из Косово созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации.

Албанское этническое большинство Косово заявило о независимости от Сербии в 2008 году, однако Белград отказался признать государственность своей бывшей провинции. Независимость Косово признали 116 стран мира. Переговоры о нормализации отношений, которые проходили при посредничестве Европейского Союза, сейчас прекратились.