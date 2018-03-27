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Генеральное консульство РФ в Сиэтле закроется 30 марта, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«С 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле», — приводит слова посла РИА Новости.

Консульство в Сиэтле должно быть закрыто до 2 апреля, сообщил госдепартамент США в понедельник после объявления о высылке российских дипломатов и закрытии диппредставительства в связи с инцидентом в британском Солсбери. В Белом доме в свою очередь пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен «его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing».

США в понедельник, 26 марта, в связи с делом Скрипаля объявили о решении выслать 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.
ForUm

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