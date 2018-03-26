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В Кремле называют полным абсурдом мнение о том, что на федеральных телеканалах введен запрет на «плохие новости» в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года, информации о трагедии в Кемерово нет.

«Когда появились первые сообщения, естественно, никто не мог предположить, что трагедия приобретет такой масштаб, но когда стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, которых в воскресенье не так много», - заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, материалы о трагедии на российских телеканалах были.

«Что касается какого-то запрета на какие-либо «плохие новости» - это полный абсурд», - сказал представитель Путина.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе – арендатор помещения, где возникло возгорание.

Окончательная причина пожара неизвестна.  

Некоторые российские государственные телеканалы в первые часы после начала пожара в Кемерово не изменили телепрограмм, были короткие текстовые сообщения о трагедии, в результате которой погибли десятки людей, в том числе дети.
ForUm

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