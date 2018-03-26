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Из России будет выслано не менее 60 сотрудников американской дипмиссии в ответ на действия США по высылке 60 российских дипломатов. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

«Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова. Так что в ответ такой «подарок» США получат», — сказал Джабаров.

Он заявил, что, несомненно, решение о высылке российских дипломатов было принято президентом Дональдом Трампом под «сильнейшим» давлением американского истеблишмента.

«Он подвергся крайне жесткой критике из-за того, что все же поздравил Владимира Путина с переизбранием, а также что вел подготовку к встрече с президентом России, к саммиту — в результате, ему пришлось принять это решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России», — заявил российский сенатор.

Как сообщал ForUm, официальный Вашингтон принял решение о высылке по крайней мере 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.

Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. 

Также 14 стран-членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов.
ForUm

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