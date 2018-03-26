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На реконструкцию трамплина для летних занятий фристайлом в Николаеве потребуется около 20 млн грн, сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«Он в запущенном состоянии. На реконструкцию трамплина по предварительным оценкам местных властей потребуется около 20 млн. Грн. Но, как и говорил перед этим, есть еще другая большая проблема – уровень загрязнения канала сточными водами. Это видно невооруженным глазом, вода вплоть цветет от химии. Прыгать туда спортсменам, особенно детям начинающим, для которых рассчитан трамплин, пока просто опасно для здоровья», - написал он в Facebook.

«Почему об этом в многочисленных «расследованиях» о ситуации на трамплине, которые разгонялись в СМИ и соцсетях после Олимпиады, никто не беспокоился?» - добавил министр.

Поэтому, по его словам, в качестве альтернативы, местными властями рассматривается вариант строительства нового трамплина в другой локации.

Как сообщал ForUm, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. В начале спортивной карьеры он тренировался на трамплине в Николаеве.   
 
ForUm

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