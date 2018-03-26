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Директора ГП «Харьковский завод транспортного оборудования» Федора Петрова, который пытался дать взятку прокурору, освобожден от должности за несоблюдение условий контракта.  

Такое решение было принято сегодня, 26 марта, генеральным директором ГК «Укроборонпром» Павлом Букин, сообщает пресс-служба госконцерна.

В «Укроборонпроме» напомнили, что в начале 2017 года обратились в Военную прокуратуру с информационным сообщением о выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое ранее возглавлял Петров. Правоохранительным органам были переданы материалы относительно безосновательного перечисления денежных средств на счета третьих лиц и неправомерного использования средств предприятия.

На основе переданной концерном информации Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и с целью возвращения безосновательно перечисленных средств и подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы концерна.

Напомним, Петров предложил прокурору Военной прокуратуры Николаевского гарнизона 60 тыс. грн для закрытия уголовного производства. При попытке передачи взятки 25 марта он был задержан сотрудниками Военной прокуратуры.

 
ForUm

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