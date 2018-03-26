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За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб один военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82-го калибра и танка вел огонь вблизи Песок.

Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя. Из БМП оккупанты вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а из стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На луганском направлении зафиксировано 2 обстрела наших позиций. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого.

К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь.
ForUm

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