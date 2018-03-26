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Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, еще 44 человека пострадали.

Ранее сообщалось о 53 погибших.

«В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек», - сообщила она.

«С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре», - добавила Петренко.

В оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. «Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий», - пояснил собеседник агентства.

Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов ранее сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. «Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж», - добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. «Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ», - сообщил он.

Он лично проверил ход работ на месте пожара в торговом центре вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым.

В штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.
ForUm

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