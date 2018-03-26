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Украинский консул проверяет информацию, есть ли среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове граждане Украины.

Об этом сообщается в Twitter департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове граждане Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, спасатели обнаружили на месте пожара тела 53 погибших
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