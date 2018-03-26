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В результате столкновений с полицией на демонстрациях в Каталонии 98 человек получили ранения. Об этом сообщает каталонская медицинская служба в Twitter. 

«Служба медпомощи оказала в общей сложности помощь 98 раз, в основном - ушибы. 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 - сотрудники правоохранительных органов), 7 - в Льейде и 1 в - Таррагоне», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Полиция сообщает о троих арестованных.

Испанское информационное агентство Efe оценило количество митингующих в 55 тыс. человек в центре Барселоны. Также прошли демонстрации около полпредств правительства Испании в Жирона, Таррагоне и Льейде.

Причиной демонстраций стало то, что 25 марта немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией. 

В Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонскими флагами.
ForUm

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