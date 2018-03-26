также в разделеМир
Канада высылает четырех дипломатов РФ 13
Дело Скрипаля: 14 стран ЕС высылают российских дипломатов 67
США высылают 60 дипломатов РФ и закрывают генконсульство в Сиэтле 655
После сигнала о пожаре в кемеровском ТРЦ отключили систему оповещения 57
Помощник Мавроди подтвердил его смерть 52
В Польше задержали российского шпиона 43
СМИ: В Москве скончался основатель «МММ» Мавроди 81
Число погибших при пожаре в Кемерове увеличилось до 64 человек 101
По делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек 162
Пожар в Кемерове: число погибших достигло 56 человек 72
МИД проверяет, есть ли среди жертв пожара в Кемерове украинцы 26
В Каталонии в ходе столкновений с полицией пострадали почти 100 человек 41
Турция сообщила об успешном испытании баллистических ракет 46
В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы MH17 48
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 48 человек 75
В Кемерове в результате пожара в ТРЦ погибли три ребенка и женщина 131
Экс-глава Каталонии Пучдемон задержан немецкой полицией 48
ЕС требует от Facebook объяснений в связи утечкой данных 55

Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове тела 53 погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

Ранее сообщалось о 48 погибших.

«В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека», - сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек доставили в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно. 

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. «Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий», - пояснил собеседник агентства.

Следственный комитет также подтвердил информацию о 53 жертвах пожара. 

«В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.  

Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов ранее сообщил про гибель 48 человек.

Аксенов также сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. «Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж», - добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. «Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ», - сообщил он.

Он лично проверил ход работ на месте пожара в торговом центре вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

68
Теги