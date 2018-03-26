Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове тела 53 погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

Ранее сообщалось о 48 погибших.

«В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека», - сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек доставили в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. «Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий», - пояснил собеседник агентства.

Следственный комитет также подтвердил информацию о 53 жертвах пожара.

«В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов ранее сообщил про гибель 48 человек.

Аксенов также сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. «Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж», - добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. «Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ», - сообщил он.

Он лично проверил ход работ на месте пожара в торговом центре вместе с первым вице-губернатором Кемеровской области Владимиром Черновым.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.