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В Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN.

Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE), были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле, сообщает «Анадолу».

Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.

GÖKDOĞAN – ракета малого и среднего радиуса действия, тогда ракеты BOZDOĞAN способны поражать цели на больших расстояниях.

Проект разработки ракет GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN планируется завершить в 2020 году. После этого начнется серийное производство ракет.

 
ForUm

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