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В Министерстве обороны Украины сообщили о привлечении к ответственности ряда должностных лиц за пожар на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

«По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне «Широкий лан», решением министра обороны Украины привлечен к ответственности ряд должностных лиц», - отметил спикер, сообщает УНИАН.

Напомним, в ночь на вторник, 13 марта, на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке. В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.

Согласно предварительной информации, пожар на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, в результате которой погиб военный и еще семеро получили ожоги, произошел из-за того, что военный нарушил правила безопасности и «плеснул жидкость на печь».

 
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