Боевики не изменили график работы своих КПВВ после перехода Украины на летнее время, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«На линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от передвигающихся, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже», – гвоорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что в настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать, скорее всего, потому, что сегодня выходной день.

Вместе с этим Госпогранслужба просит учесть граждан информацию для планирования поездок, потому что такие же трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели.

Напомним, сегодня ночью Украина перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед.