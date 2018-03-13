При пожаре на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области погиб один военный, семеро получили ожоги, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке», - говорится в сообщении.

13 марта около 04:00 личный состав суточного наряда палаточного городка заметил возгорание палатки.

Военнослужащие немедленно приняли меры по эвакуации личного состава и тушению пожара. Во время пожара один военнослужащий погиб, семь получили ожоги различной степени.

Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.

На место происшествия выехал командующий Сухопутных войск ВС Украины.