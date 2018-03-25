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В субботу, 24 марта, в городе Хыров Старосамборского района Львовской области произошел пожар в здании бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель, сообщает ZAXID.NET.

Пожар распространился на всю площадь крыши здания и на нижние этажи.

Ликвидировать пожар на площади 3,3 тыс. квадратных метров полностью удалось в воскресенье, 25 марта, в 6:20. Пострадавших в результате пожара не было.

Над его ликвидацией работали 68 спасателей и 11 пожарных автомобилей, сообщил представитель Главного управления ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

Пожаром уничтожены три этажа здания бывшего коллегиума иезуитов, в храме был уничтожен только купол.

Здание находилось в частной собственности, оно частично было реконструировано, и там ранее действовал отель. Речь идет о оздоровительно-развлекательном комплексе «Лаяр Палас», входящем в Royal Hotels Group.

Между тем часовня комплекса иезуитов в начале 2000-х годов была восстановлена ​​на средства общины и передана для богослужений Украинской автокефальной православной церкви.

В целом комплекс, который был построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, является памятником архитектуры местного значения.
ForUm

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