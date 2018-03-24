также в разделеМир
Мусорное пятно в Тихом океане достигло гигантских размеров 686
Кремль «сожалеет» по поводу отзыва посла ЕС из Москвы 168
Полиция застрелила террориста, захватившего заложников во Франции 54
Из супермаркета во Франции освободили заложников, двое погибли 54
Неизвестный захватил заложников в магазине на юге Франции 40
Суд разрешил передать образцы крови Скрипалей экспертам ОЗХО 40
Трамп сделал шаг к торговой войне с Китаем 65
Джонсон: Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер Олимпиаду 62
Дело Скрипаля: ЕС отзывает своего посла в России 64
Дело Скрипаля: Еще один полицейский госпитализирован 57
Депутат о харассменте в Госдуме: Была красивее, никто не «домагивался» 75
Цукерберг прокомментировал скандал с утечкой данных 43
СМИ: Лавров покинет пост главы МИД РФ 116
Посол Британии отказался прийти на встречу в МИД РФ по делу Скрипаля 49
Европарламент вызвал Цукерберга для объяснений 77
Путин хочет изменить антидопинговые правила в мире 57
Саркози вторые сутки удерживают под стражей 40
Лавров хочет, чтобы Токио прояснил у Лондона, где находится Скрипаль 108

США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает The Times.

По данным издания, комплексные меры стран начнутся 26 марта после того как из России отзовут посла Европейского Союза, сообщает «Новое Время».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги