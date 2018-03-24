США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает The Times.

По данным издания, комплексные меры стран начнутся 26 марта после того как из России отзовут посла Европейского Союза, сообщает «Новое Время».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.