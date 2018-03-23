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Цена на газ в Украине может быть снижена при условии прекращения импорта.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Укринформ.

«Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. Укргаздобыча в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями», - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс, что ориентировочно должно произойти в 2020 году.

«Правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК «Нафтогаз Украины» является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение», - добавил Гройсман.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» с 1 апреля на 7,4-9,8% увеличивает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования
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