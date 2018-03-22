НАК «Нафтогаз Украины» с 1 апреля на 7,4-9,8% увеличивает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».
Напомним, «Нафтогаз» с 1 марта на 14,1% снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время