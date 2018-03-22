также в разделеЭкономика
Госстат улучшил оценку роста ВВП в 2017 году до 2,5% 18
Заробитчане переводят в Украину значительно больше, чем считалось 76
«Газпром» не хочет платить штраф АМКУ и готовит иск 87
Смолий определился со своим заместителем 114
Европарламент поддержал поправки против строительства «Северного потока-2» 119
Валовой внешний долг Украины сократился на $771 миллион 38
Микольская: Украина впервые достигла довоенных показателей торговли 71
Кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с РФ 88
Гройсман анонсировал подписание соглашения с Raynair до конца недели 37
НБУ утвердил правила округления сумм в чеках 125
Экс-глава НБУ: Власть держит курс гривны за счет продажи ОВГЗ со спекулятивной доходностью 80
Украина конфисковала все средства «Газпрома» на своей территории 122
Украина может отказаться от новой программы с МВФ 98
Госбюджет потеряет 111 миллионов от продажи «Одессаоблэнерго» по новому закону о приватизации 43
СМИ: «Газпром» не сможет обойтись без украинского транзита после 2020 года 71
ГПУ нагрянула с обысками на предприятия Фирташа 50
Гройсман о долгах «Газпрома»: Заплатят, куда они денутся 72
Смолий не планирует существенных кадровых перестановок в НБУ 32

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 апреля на 7,4-9,8% увеличивает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

Напомним, «Нафтогаз» с 1 марта на 14,1% снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги