НАК «Нафтогаз Украины» с 1 апреля на 7,4-9,8% увеличивает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

Напомним, «Нафтогаз» с 1 марта на 14,1% снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.