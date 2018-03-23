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На юге Одесской области утром в пятницу, 23 марта, выпал снег желтого цвета. Власти уже отправили образцы осадков на экспертизу, сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

«В связи с выпавшими в Измаиле осадками желтоватого цвета сообщаю, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования», - написал он в Facebook.

По словам мэра, лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке – песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено. 

Позже Абрамченко опубликовал вывод обсерватории, в  котором говорится, что опасности выпавшие осадки не представляют.
ForUm

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