Цены ирландского лоу-кост авиаперевозчика «Ryanair» на рейсы из Украины стартуют от 10 евро. Билеты на рейсы из Киева и Львова уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании.
Как сообщает InfoResist, самым дешевым направлением из Украины станет Киев — Вроцлав. Цены на билеты стартуют от 10 евро.
Дороже всего обойдутся полеты в Испанию — от 46 евро за билет.
Польша:
Киев — Варшава 35 евро (полеты начинаются 31 октября);
Львов — Варшава 29 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Киев — Гданськ 29 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Киев — Краков 35 евро (полеты начинаются 31 октября);
Львов — Краков 26 евро (полеты начинаются 30 октября);
Киев — Познань 35 евро (полеты начинаются 30 октября);
Киев — Вроцлав 10 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Литва:
Киев — Вильнюс 10 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Словакия
Киев — Братислава 31 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Испания
Киев — Барселона 46 евро (полеты начинаются 31 октября);
Швеция
Киев — Стокгольм 40 евро (полеты начинаются 31 октября);
Великобритания
Киев — Лондон 43 евро (полеты начинаются 31 октября);
Львов — Лондон 30 евро (полеты начинаются 2 ноября);
Германия
Львов — Дюссельдорф 26 евро (полеты начинаются 31 октября);
Львов — Мемминген 10 евро (полеты начинаются 31 октября).
Как сообщал ForUm, Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины.
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