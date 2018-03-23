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Цены ирландского лоу-кост авиаперевозчика «Ryanair» на рейсы из Украины стартуют от 10 евро. Билеты на рейсы из Киева и Львова уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании. 

Как сообщает InfoResist, самым дешевым направлением из Украины станет Киев — Вроцлав. Цены на билеты стартуют от 10 евро.

Дороже всего обойдутся полеты в Испанию — от 46 евро за билет.

Польша:

Киев — Варшава 35 евро (полеты начинаются 31 октября);

Львов — Варшава 29 евро (полеты начинаются 2 ноября);

Киев — Гданськ 29 евро (полеты начинаются 2 ноября);

Киев — Краков 35 евро (полеты начинаются 31 октября);

Львов — Краков 26 евро (полеты начинаются 30 октября);

Киев — Познань 35 евро (полеты начинаются 30 октября);

Киев — Вроцлав 10 евро (полеты начинаются 2 ноября);

Литва:

Киев — Вильнюс 10 евро (полеты начинаются 2 ноября);

Словакия

Киев — Братислава 31 евро (полеты начинаются 2 ноября);

Испания

Киев — Барселона 46 евро (полеты начинаются 31 октября);

Швеция

Киев — Стокгольм 40 евро (полеты начинаются 31 октября);

Великобритания

Киев — Лондон 43 евро (полеты начинаются 31 октября);

Львов — Лондон 30 евро (полеты начинаются 2 ноября);

Германия

Львов — Дюссельдорф 26 евро (полеты начинаются 31 октября);

Львов — Мемминген 10 евро (полеты начинаются 31 октября).

Как сообщал ForUm, Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины.

 
ForUm

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