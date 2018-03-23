Представители партии «Национальный корпус» заблокировали на территории завода АТЕК в Киеве правоохранителей, которые ранее прибыли для проведения следственных действий.
Как сообщает Громадське, на территории завода находится около 10 автобусов с представителями Национальной гвардии и несколько десятков спецназовцев.
Барикади, депутати, кількасот протестувальників і багато поліції та Нацгвардії: представники «Нацкорпусу» заблокували спецпризначенців на заводі «Атек» у Києві, де зранку нібито відбувалися обшуки — там розташований ректрутинговий центр «Азову» pic.twitter.com/3Bzgf0PbT2— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 марта 2018 г.
Националисты заблокировали представителей правоохранительных сил на территории АТЕК, пока не прибудут следователи.
К территории также прибыл народный депутат, лидер «Нацкорпусу» Андрей Билецкий. Он заявил, что помещение на территории «Атек» принадлежит рекрутинговому центру «Азова».
Напомним, утром 23 марта полиция пришла с обысками на территорию завода АТЕК в Киеве. Партия «Национальный корпус» заявила, что спецподразделения полиции блокируют главный их офис, расположенный на территории завода.
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