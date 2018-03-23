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Представители партии «Национальный корпус» заблокировали на территории завода АТЕК в Киеве правоохранителей, которые ранее прибыли для проведения следственных действий.

Как сообщает Громадське, на территории завода находится около 10 автобусов с представителями Национальной гвардии и несколько десятков спецназовцев.

 


 

 

Националисты заблокировали представителей правоохранительных сил на территории АТЕК, пока не прибудут следователи.

К территории также прибыл народный депутат, лидер «Нацкорпусу» Андрей Билецкий. Он заявил, что помещение на территории «Атек» принадлежит рекрутинговому центру «Азова».

Напомним, утром 23 марта полиция пришла с обысками на территорию завода АТЕК в Киеве. Партия «Национальный корпус» заявила, что спецподразделения полиции блокируют главный их офис, расположенный на территории завода.  
ForUm

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