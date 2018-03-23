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В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Проводится около 20 обысков, как в рабочих кабинетах сотрудников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства», - говорится в сообщении.

Целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства.
 
ForUm

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