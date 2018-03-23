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Экономика Украины в 2017 году выросла на 2,5%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Когда я стал премьером, главной задачей нашего правительства было остановить падение. Мы это сделали, и украинская экономика начала расти», – написал он  в Facebook.

«Я хорошо понимаю – таких показателей недостаточно, чтобы люди почувствовали другое качество жизни. Наша цель – устойчивый экономический рост на 5-7% и мы делаем все, чтобы реализовать ее», - заверил Гройсман.

Как сообщал ForUm, согласно уточненным данным Государственной службы статистики, рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году составил 2,5%, что превышает ранее обнародованную оперативную оценку этого показателя на уровне 2,2%.
ForUm

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