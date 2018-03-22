Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году составил 2,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики, что превышает ранее обнародованную оперативную оценку этого показателя на уровне 2,2%.



Учитывая обнародованный показатель и уточненные оценки Госстата за 2016 год, когда, впервые за 4 года, был зафиксирован рост ВВП - на 2,4%, в 2017 году рост экономики Украины ускорился, сообщает УНИАН.

Согласно приведенным данным, Госстат улучшил квартальные оценки роста ВВП по сравнению с ранее обнародованными оперативными оценками: до 2,2% с 1,8% в четвертом квартале, до 2,4% с 2,1% в третьем, до 2,6% с 2,3% во втором и до 2,8% с 2,5% в первом квартале.

Также сообщается, что номинальный ВВП по итогам года составил 2,983 триллиона гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 70,210 тысячи гривен.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, ранее сообщалось, что валовой внутренний продукт Украины в 2017 году вырос на 2,2%.

Национальный банк Украины оценил рост ВВП по итогам 2017 года в 2,1%.