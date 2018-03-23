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Футболисты национальной сборной Украины в пятницу, 23 марта, проведут свой первый в этом году международный поединок.

Игровой календарь-2018 «сине-желтых» откроет товарищеский матч с командой Саудовской Аравии, который пройдет в Муниципальном стадионе в испанской Марбелье, сообщает Укринформ.

Встречу Украина - Саудовская Аравия в 21:00 по киевскому времени покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1».

Команды второй раз сойдутся в очном противостоянии. В финальной части чемпионата мира-2006 украинцы в Гамбурге (Германия) разгромили соперников со счетом 4:0 (мячи забили Андрей Русол, Сергей Ребров, Андрей Шевченко и Максим Калиниченко).

В следующий вторник, 27 марта, команда Андрея Шевченко встретится в контрольном поединке с другим участником чемпионата мира-2018 сборной Японии. Этот матч состоится в бельгийском Льеже, начало запланировано на 15:20.  
ForUm

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