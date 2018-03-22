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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого «министерства информации и связи ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель столицы с 2015 года за материальное вознаграждение систематически размещал на страницах социальных сетей призывы к захвату государственной власти, поддержки военной агрессии против Украины. Он «привлек» к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов из «ДНР», еще несколько человек.

Во время обыска по месту жительства координатора сети сотрудники СБУ изъяли переписку с «куратором», в котором содержались конкретные задачи и информация о перечислении средств за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, с которых осуществлялось администрирование антиукраинских интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.

В ходе проведения следственных действий злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание представителя так называемой «ДНР» и получал за это денежное вознаграждение.

Решается вопрос о сообщении координатору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию антиукраинской интернет-сети.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым блокировали подрывную деятельность участников антиукраинской сети, которая финансировалась окружением бывшего министра МВД Виталия Захарченко.
ForUm

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