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Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.

За принятие соответствующего закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» (№6766) проголосовали 233 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя документ, народный депутат Украины Александр Урбанский сообщил, что законопроектом предусматривается, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения, сообщает УНИАН.

«Строительство новой автомобильной дороги требует значительных расходов из государственного бюджета. Одним из вариантов решения проблемы, связанной с финансированием строительства новых дорог, может быть предоставление государством (концессиедателем) права на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги на основании концессионного договора. Концессионер получает доступ к привлекательным объектам, которые раньше не были доступны», - отметил депутат.

Он добавил, что, по данным Всемирного банка, в развивающихся странах доля концессионных договоров составляет 70%.

По словам Урбанского, законопроектом предусматривается, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения.

«После принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, запрещается органам исполнительной власти совершать любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование или в собственность граждан или юридических лиц. Решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет министров Украины, также Кабинет министров Украины определяет максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами, построенными на условиях концессии, концессионные платежи зачисляются в государственный бюджет Украины, автомобильные дороги относят к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами», - пояснил депутат.

Урбанский отметил, что этим законопроектом предусматривается передача в концессию только тех участков дорог, которые будут строиться, а не уже построенные.

В свою очередь, глава комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич отметил, что целью законопроекта является совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии, а также улучшение инвестиционного климата в стране. «Законопроектом вносятся изменения в законы Украины об источниках финансирования дорожного хозяйства, о концессиях, о концессиях о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог… Комитет по вопросам транспорта 8 ноября 2017 года рассмотрел законопроект и принял решение принять его за основу и в целом», - сказал он.

Напомним, стоимость строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь составит около 300 миллионов долларов.
ForUm

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