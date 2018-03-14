Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым блокировали подрывную деятельность участников антиукраинской сети, которая финансировалась окружением бывшего министра МВД Виталия Захарченко, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что координация антиукраинской сети осуществлялась Артемом Бузилой, который направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента России. Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко.

Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Во время них обнаружены неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ.

По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли для проведения экспертизы 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов с важными для следствия материалами.

По данным спецслужбы, обнаружены печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом «Для служебного пользования», которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

Также изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства.

СБУ установила участников «боевой группы» антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии. У злоумышленников изъято 700 граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 12 марта Служба безопасности Украины проводила более 25 обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций.