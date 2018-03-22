Народный депутат Надежда Савченко принесла на заседание регламентного комитета ВР, который рассматривает представление о снятии с нее неприкосновенности, два граната.

«Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко к смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот. Гранаты были», – сказала Савченко, сообщает «Украинская правда».

Она взяла пакетик, который лежал у нее на столе, достала два фрукта и положила перед собой.

Фото: УП

Савченко также рассказала об инциденте в Верховной Раде 15 марта, откуда ее вывели якобы из-за гранаты в сумке.

По ее словам, эти слухи распустил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Когда я зашла в Верховную Раду, и пошел слух, которых пустил Матиос, что я несу гранаты, потому что у меня тяжелая сумка. Там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты (Савченко отметила фрукты перед собой. – Ред.), то вы бы видели реакцию Верховной Рады – люди вытягивали карточку и перелезали по стульям. Им говорили, что разлет Ф-1 – 200 м – посчитайте периметр – вы далеко не уйдете, то это превращалось в сказочный цирк», – сказала Савченко.

Она также рассказала, что дважды видела страх в глазах власти: первый раз в глазах Президента Петра Порошенко, когда она вернулась из России и встречалась с ним на Банковой, второй раз – в ВР 15 марта.

«Ко мне не побоялись подойти только те депутаты, которые были на Майдане, они были сотниками. Подошли и спросили: «Надя, ты что чудишь, что правда? Пошли покурим». Пошли покурить. Ну, конечно же подали, как «Савченко вывели из зала». Кто-то видел, как меня выводили? Когда ко мне подошел сзади Тетерев, то я сказала депутатам, которые были сотниками: «Уберите от меня агента ФСБ, потому что боюсь, что мне воткнут нож в спину». Так оно и получается», – сказала Савченко.

Она добавила, что врага ищут «там, где его нет».

«Вы ищете врага в народе. Ищите врага среди себя. Я показала украинцам, что ситуацию всколыхнуть можно, показала всему миру, насколько у нас несерьезная политика. Мне жаль, что пришлось показать таким путем», – подытожила нардеп.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

15 марта Савченко пришла в ВР, однако в сопровождении депутатов покинула здание парламента. По информации СМИ, она занесла в зал три гранаты и пистолет. Отмечается, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Позже Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.