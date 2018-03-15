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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, сообщает LB.ua.

«У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах», - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Напомним, после допроса в СБУ Савченко пришла в ВР, однако в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации СМИ, она занесла в зал три гранаты и пистолет. Отмечается, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.
ForUm

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