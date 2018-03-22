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Крымского политзаключенного Александра Кольченко в Российской Федерации выпустили из штрафного изолятора. Об этом на своей странице в Facebook. сообщила правозащитница Татьяна Щур.

«Маленькая хорошая новость. Кольченко выпустили из ШИЗО и он, наконец, получил посылку. На самом деле для того, кто понимает, как важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость. Больше никаких новостей про Сашу Кольченко нет», – написала она.

Как ранее сообщал ForUm, Кольченко на 13 суток поместили в штрафной изолятор за якобы передвижение без охраны. 
ForUm

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