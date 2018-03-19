Крымского политзаключенного Александра Кольченка в Российской Федерации держат в штрафном изоляторе, сообщила правозащитница Татьяна Щур.

«16 марта 2018 года адвокат, который работает по договору с Уральской правозащитной группой, посетил в ИК-6 г. Копейска Александра Кольченко... За сухими словами отчета попытаюсь скрыть свое яростное возмущение тем, что узнала от него. Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижение без охраны в тех местах, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осужденного, но он применяется только тогда, когда это выгодно начальству», — написала она в Facebook.

Правозащитница напомнила, что украинский политзаключенный недавно уже отсидел в штрафном изоляторе 10 суток. Это произошло на Новый год за нарушение формы одежды – он не пришил бирку с фамилией на одежду, которой временно заменял выстиранный к празднику бушлат. Кольченко поместили в штрафной изолятор как раз после новогодней поздравительной телеграммы из МИД Украины.

«Это называется «усиление». Оно проводится по случаю праздников, дат, событий вроде выборов, визитов, фестивалей... Особая подлость нынешнего наказання заключается в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу, которая так необходима мальчику, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после изолятора, и что до него дойдет — большой вопрос!» — подчеркнула Щур.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой из-за ухудшения состояния здоровья украинского политзаключенного Александра Кольченко, который находился в колонии в Челябинской обл. России.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов в Крыму. Вместе с ним был приговорен режиссер Олег Сенцов к 20 годам заключения.

Напомним, ранее мама украинца Лариса Кольченко сообщила в СМИ об ухудшении состояния здоровья ее сына, отбывающего наказание в исправительной колонии Копейска Челябинской области.

По словам матери Александра, в последнее время ее сын сильно похудел, и потеря веса в исправительной колонии стала причиной его срочной госпитализации с диагнозом «дефицит веса».

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Олег Сенцов был осужден к 20 годам, а Кольченко – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.